廠商會聯同嶺南大學的一項研究顯示，港資製造業企業對大灣區的經濟貢獻有很大的貢獻，並被低估，主要因大部分在「粵港澳大灣區」9市從事製造業務的港商，在香港本地的統計上不會被歸類為「製造業」，其在香港的身分多為「貿易商」。廠商會指，從業員亦只會被劃分為服務業員工，其本地生產總值的貢獻亦同樣被歸類入服務業，導致港資製造業的實際作用未獲全面反映，使得以「延外發展」為主的香港製造業的實際範圍、規模和貢獻因而被低估。

嶺南大學中國經濟研究部總監魏建議，特區政府應成立更高層次的跨界別專責部門，改變政府職能，主動和廣東省合作，帶領本地大學及科研機構參與各行業的工業中心運作，同時加強與企業溝通和合作，制訂協助產業轉型升級的藍圖，引導企業認知轉型升級對企業帶來的優勢。

研究顯示，最近5年大灣區含港資成分的在營製造業企業的數目，整體呈平穩上升趨勢，2018年達21,345家，累計的註冊資本達人民幣3,177億，而2017年營業利潤達人民幣540億。研究推算，9市港資製造業企業在2017-18年度內地業務的投資額約4,681億港元、營業額約9,003億港元，繳納稅款約281億港元，並提供271萬個就業職位。

研究由嶺南大學中國經濟研究部總監魏向東教授領導的團隊耗時一年多進行，於2019年3月至7月期間以問卷形式訪問了400間在大灣區設廠的港資廠商，亦進行了15次深入訪談和3場焦點小組。