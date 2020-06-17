創維每股2.8元回購近4億股 涉資11億
文章日期：2020年6月17日 21:18
創維（0751）公布有條件現金回購要約，每股作價2.8元，較今日中午停牌前收報2.12元，溢價約32.1%。是次回購股份數目最多為3.928億股，總作價逾10.99億元，並不設定任何最低接納數目作為條件。若該集團收到多於3.928億股提交接納回購方案，股東提交的股份不一定全數獲回購。
持股達40.88%的集團大股東黃宏生夫婦連同關連人士將不會接納回購，他倆夫婦及關連人士在創維的持股，將在公司完成回購後，增持至46.9%，按例黃宏生等人要提出全面收購，但是他們會向證監會提出清洗豁免全購。創維指出，是次回購將以內部資源應付。
本報翻查資料，該集團截至3月底止，手持現金高達55.65億元人民幣（約60.85億元），與昨日該股停牌前市值64.89億元，幾近相若。有關回購建議，須交付股東特別大會逾50%贊成表表決通過，另在授出清洗豁免方面，則須獲最少75%票數通過。
該集團解釋，是次回購股份，原因是按周二收市價2.04元，較2019年底止每股資產淨值5.83元，折讓多達65%，因此出價回購，有助股東可較現價有溢價下，變現投資。該集團的股份將於周四起，恢復買賣。
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