據彭博社引述知情人士透露，中國金融監管機構要求銀行將今年的利潤增長控制在10%以下，以支持40年以來最嚴重的經濟衰退，當局敦促銀行可以較低的利率來增加貸款、擴充銀行貸款損失撥備，並且更積極地確認不良債務，同時又指部分中國銀保監的地方分支已開始與該區的銀行溝通。

報道指出，有關要求反映當局關注中國經濟在疫情下的復蘇步伐，儘管中資銀行原本已預計今年的表現將較疲弱，但限制其盈利目標可能會促使銀行進一步加大緩衝力度，以應對未來的貸款需求。據知情人士透露，這亦可以避免銀行在困難的經濟狀況下報告巨額利潤。中國銀保監沒有作出回應。

報道指，目前中國銀行體系擁有410億美元，或將準備用於支持因受疫情影響的公司。報道引述瑞銀集團數據稱，假設2021年中國經濟年均增長4.8%，行業可能面臨前所未有的利潤下滑，跌幅或將達到39%，認為若沒有政府的放寬措施，其收入可能會大幅下降70%，從而吸收一波呆壞帳。

此外，報道又稱，有關計劃或將揭示中國銀行壞賬的真實水平。據官方數據顯示，中國工商銀行在首季向企業提供的貸款增加一倍以上，同時延期還款超過1.5萬億元人民幣。報道指，如此一來銀行於3月底便可報告，不良貸款比率上升0.06個百分點至2.04%，而合併收益則增長5%至6000億元人民幣，不過招商銀行（3968）及寧波銀行等銀行，則成功實現最高增長10%。

其他報道：

大和：若香港走資不超過1.2萬億元 任何壓力可控

澳門輕軌獲利逾千萬元 服務商港鐵亦錄經營利潤

康基醫療次日孖展845億 超購269倍

澳洲貿易部長：尋求中國以外貿易出路 冀與英歐達成協定

金管局今日第二次入市 沽7.75億港元

德國漢莎航空：無法保證政府注資方案能實施

字節跳動首3月收入增長超過1.3倍

愉景新城向童裝店Chickeeduck發警告信 要求移除民主女神像

李嘉誠李澤鉅父子共斥7638萬增持長實

澳門旅遊局：近期酒店入住率只有一成

港交所成立慈善基金 並捐出2000萬元 支持社區項目

中國太平旗下太平再保險發新股籌31億

貝萊德：在會德豐私有化投贊成票 避長期雙重折讓