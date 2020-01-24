今日兩醫療股次日招股，醫械股康基醫療（9997）僅計券商孖展，錄得269倍超購，共計借出844.81億元孖展，較昨日統計數據單日增加約200億元。本報統計8間券商孖展，截止今日下午6時，耀才借出230億元，輝立借出200億元，信誠借出130億元，富途借出110.81億元，大華繼顯借出80億元，英皇借出48億元，凱基借出46億元。

華平資本有份投資、專營腫瘤醫院的海吉亞（6078）方面，僅計券商孖展則錄得173倍超購，8間券商總計借出386.8億元孖展。各間券商中，耀才借出120億元，輝立借出100億元，富途借出42.3億元，大華繼顯借出40億元，凱基借出29億元，信誠及英皇各借出26億元，時富借出3.5億元。

本次兩隻新股上市均獲得數名基石投資者認購，康基醫療有7名基投，海吉亞有9名基投。部分大型私募基金兩隻新股均有認購，如高瓴資本、奧博資本及清池資本。此外，海吉亞股東有華平資本及博裕資本，公司上市後將分別持股13.79%及6.2%。康基則背靠TPG資本、濟峰資本（LYFE Capital），公司上市後將分別持股19.96%及6.13%。

兩新股均將於明日孖展截飛，本周五（6月19日）中午12時截止認購。均預計於6月29日掛牌。

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