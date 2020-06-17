港區國安法通過後，時常出現香港聯繫匯率能否守穩的問題，有「新末日博士」之稱的大和資本首席經濟師賴志文發表報告，指出香港金管局擁有4420億美元外匯儲備，以及與人行有貨幣互換協議，以支持金管局在有需要時捍衛聯繫匯率制度。他指出，金管局有1.2萬億港元流動性作為緩衝，換言之只要資金流出不超過1.2萬億元，任何聯匯、港元流動性和利率上的壓力都是可控。這1.2萬億元，大約等於目前香港銀行體系總結餘，加未償還外匯基金票據及債券總額。

一旦走資過1.2萬億元，大和相信金管局亦會在任何情况下捍衛港元，不過屆時本地利息將急升。若到時同時出現美國制裁、信心下滑、利率抽升及債務違約等問題，情況可能會變得更壞。

至於美國或撒對香港的特殊地位，大和認為，美國不太可能採取任何措施影響聯繫匯率，不過美國政府和國會正在制定新的制裁措施，對港元資金流入或聯繫匯率有間接但明顯的影響，亦涉及更廣泛的貨幣戰和金融戰的範疇。

此外，大和亦指出，香港公司、銀行和金融機構亦有面對美國措裁措施的風險，這些機構需要使用美元。如果這些機構不遵守這些措施，或引致其他不同形式的制裁，將有深遠的影響。該行認為措施可能很快推出，市場應該注意。