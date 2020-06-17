中國和澳洲正陷入外交爭端，澳洲尋求中國以外的貿易出路。澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)表示，該國正積極尋求出口市場多元化，希望與英國及歐盟達成自由貿易協定。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，去年的雙邊貿易額達2350億澳元(1.25萬億港元)。中國最近對澳洲大麥徵收傾銷關稅，暫停部分牛肉進口，並建議中國留學生和遊客勿前往當地旅遊。

伯明翰指出，北京在外交爭端中採取的措施將損害澳洲農民以及中國的消費者和生產者。他稱，在失去市場准入的情況下，中國大麥關稅將導致澳洲農民損失3.3億澳元(約17.58億港元)，但由於啤酒製造商無法採購所需澳洲的原材料，中國製造商可能損失36億澳元(約193.6億港元)。

伯明翰表示，澳洲政府今年希望與英國及歐盟達成自由貿易協定，並強調歐盟已經是澳洲的第三大貿易夥伴。他稱，五分之一的澳洲就業崗位依賴貿易，澳洲將尋求增加出口市場的選項。澳洲政府可能與歐洲開展清潔能源合作，並與日本及韓國達成氫出口協議。

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