全球航空業因疫情停擺，多間航司陷入財困。德國漢莎航空雖然早前與當地政府達成協議，政府會向其注資約90億歐元（約785.1億港元），但條件是政府將收購漢莎兩成股份，即變相將其「國有化」。當地時間昨日發聲明指，政府注資方案的實施尚未獲得保證，因此在其特別股東大會之後或須申請債權人保護程序。

聲明發表之前，德國投資者Heinz Hermann Thiele，在漢莎發聲明前，強烈批評相關救助方案，稱他已將集團中的持股量提高至15%以上，並希望能夠有其他選擇。漢莎航空方面表示，公司董事會預計6月25日的特別大會上的出席率將低於50%，並認為注資方案將無法通過，因此公司或須在股東大會後幾天內根據破產法申請債權人保護。

另外，隨着港府放寬過境限制，阿聯酋航空宣布恢復香港航班服務，旅客現可由香港出發前往阿聯酋航空於波斯灣六國、亞太地區、歐洲和美洲等地共30個航點。由昨日開始，阿聯酋航空來往香港的航班班次為每周3班，並會以波音「777-300ER」客機為旅客提供服務。

記者：葉子晴

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