澳門旅遊局：近期酒店入住率只有一成
文章日期：2020年6月17日 17:15
澳門旅遊局局長文綺華今日出席澳門電台節目時表示，新冠肺炎疫情影響所及，酒店入住率最差時僅6%，現時回升至僅約一成，相比2003年沙士時酒店入住率有3成，但是當時的酒店房數不及現時。她指出，疫情最差時，只有少於200人次旅客入澳，最近則回升至約1000人次。
她又說，澳門任何時候都需發掘新的旅遊元素，繼2年多前公布《澳門旅遊業發展總體規劃》後，今年要展開首次檢討，但是因碰上疫情，需重新檢視未來發展或全世界的行業趨勢，相信與以往的秩序有深度改變。她預期，世界旅遊秩序可能要2023年才可回復以往的規模及模式，與周邊地區、不同國家的衛生部門聯繫更密切會成為新常態，做到訊息互通、雙邊安全地做好旅遊工作。
另港澳特別渡輪服務今日起運作，文綺華表示，今日將有兩班船合共86人回澳，亦有海外的澳門居民陸續於網上平台登記，相信接下來將會有過千人回澳，包括於高教局登記的400多名留學生。她估計，暑假檔期當地主力的旅遊人士為本地居民，政府已與酒店及渡假村探討於8月份設特別優惠予澳門居民，暫未有進一步消息，局方亦暫時未聽聞有本澳酒店結業，目前有8間酒店未重開。
至於旅遊局將併入經財司範疇，她表示，合併工作未有時間表，但是相信於短時間內會完成，以準備每年7月準備明年度財政預算及施政工作的資料。
記者：陳偉燊
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