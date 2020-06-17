會德豐（0020）昨日召開法院會議及經股東大會進行特別決議案表決，獲大比數通過。從本報所得資料顯示，貝萊德指，該行昨日在特別決議案中，投票贊成批准協議安排、削減股本、增設股本等動議。該行指，雖然會德豐大股東吳光正家族提出私有化會德豐時，碰上新冠肺炎疫情爆發，九龍倉（0004）及九龍倉置業（1997）的股價在期間下跌至只有13.8元及29.8元，令股東所得的分派股份價值較2月27日公佈時，下跌27.2%，相比同期恒生指數下跌16.8%為多，但是同期會德豐的股價扯升至52.3元，令到其股價相對要約所得價值折讓少於6%。該行認為，基於其客人的利益立場，贊成是次方案，認為此舉可讓持有人避免長期雙重折讓。

該行又指，會德豐作為綜合企業，自2018年中起直到吳光正家族提出私有化之前，長期相對賬面值出現逾50%折讓。今次私有化則可讓會德豐的股東，能夠更直接持有九倉及九置，從兩者手上的物業，無論較會德豐最近及過往的造價，均長期均出現溢價而有所得益。況且會德豐股東可以進一步收到現金，造價與會德豐原有的評估市場價值相約。儘管會德豐派發的股份，看起來不太吸引，尤其在透過涉足九倉及九置，參與內地發展，及受到香港零售業務環境的影響，出現重大資產淨值折讓，但是因為兩家公司已佔會德豐的資產淨值90%比重，因此這比持有多元化業務的母公司，潛在提供較多升幅。就算在會德豐公佈私有化後，九倉及九置股價下跌，兩者合併的價值連同現金代價，已較會德豐在公佈私有化前的造價，溢價17%。一旦私有化失敗，恐會德豐的股價跌回提出私有化前的水平，作為綜合企業，獲得價值重估的前景有限。

貝萊德續稱，在內地參與地產發展業務的公司，一般出現資產淨值或賬面值折讓30%至60%，加上會德豐作為控股公司，其將在持有九倉及九置出現多一重折讓，變成雙重折讓令會德豐無論在短期甚至長期，難以表現強勢。今次私有化建議，則有利會德豐的股東，可以透過直接持股九倉及九置，取得更大的交易流通量。撇除今次私有化會德豐的股東可取回12元的因素，兩者合計提供的股息收入，亦比會德豐的股息高67%。在這個情況下，其已投票贊成私有化建議，並且擬在會德豐私有化後，其透過持有九倉及九置後，繼續與該系公司保持溝通，爭取在這兩間公司能夠更長遠兼可持續的價值創造。

翻查彭博的資料顯示，貝萊德在會德豐持股約0.75%。該股今日股價收報62元，微升0.08%。

記者：陳偉燊

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