中美疫情，加上中印衝突、韓朝政局不穩，恒指表現波動，今早高開19點後，最多曾挫148點，高位則升187點，收市重拾升勢，連升第二日，而成交金額、沽空則跌，不過北水則加速流入。

港股收市升137點或0.56%，報24481點，成交金額1042億元，較上日減少9.06%，是5月20日1016.92億元成交後最少；國指升42點或0.43%，報9909點。

主板沽空金額較上日減少62.62%，至58.46億元，佔大市成交金額5.61%，是2020年6月16日後最多，當日比率為13.65%。

北水南向合計淨流入34.33億元，較上日增加15.47%，連續第14日流入，累計流入307.44億元。

藥股向上，中生製藥（1177）升4.68%，收報14.76元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）升2.3%，收報15.98元。

31隻藍籌上升，13隻下跌，6隻無升跌，中信（0267）跌2.22%，收報7.94元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.77%，收報71.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；港交所（0388）跌0.74%，收報293.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

中國疫苗有積極進展，國藥控股（1099）旗下的新冠疫苗I/II期結果顯示安全性好，收報20.75元，升9.21%；康哲藥業（0867）聯營公司西藏藥業宣布與新冠疫苗開發企業合作，收報10.38元，升10.07%。

日經引述消息指，華為將縮減2020年智慧手機產量計劃，舜宇（2382）跌0.26%，收報115.4元。其他手機設備股亦下跌，通達（0698）收報0.435元，跌4.4%；小米（1810）收報12.5元，跌3.1%。

新城控股原董事長王振華以猥褻兒童罪被判刑五年，新城發展（1030）收報7.3元，升5.04%；新城悅（1755）收報20.55元，升3.79%。

中國動向（3818）去年純利3.66億元人民幣，按年下跌57.69%，收報0.68元，跌1.4%。

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