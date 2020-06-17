【有片：選股王】麗珠醫藥破頂 有望續向上尋頂
文章日期：2020年6月17日 12:57
港股今早缺乏方向，恒指高開後最多升120點，高見24464點回軟，曾倒跌148點，半日收報24337點，跌6點；國指跌13點。大市半日成交561億元。
科網股個別發展，騰訊（0700）、美團（3690）下跌，跌少於1%。微盟（2013）、網易（9999）跌逾1%。不過，阿里巴巴（9988）升逾1%，閱文（0772）、新東方在綫（1797）升約一成。中芯（0981）再升逾2%，小米（1810）、舜宇（2382）跌3%。醫藥股受捧，國藥（1099）升一成，中生製藥（1177）、石藥（1093）升2%、3%。本地股做好，恒生（0011）、新地（0016）升逾1%，太古地產（1972）升2%，大家樂（0341）升逾半成。食品乳業股反彈，蒙牛（2319）、澳優（1717）升2%、3%。頤海（1579）、周黑鴨（1458）升約7%。不過，體育用品、濠賭、教育、啤酒、物管股有沽壓。
國藥或個別藥股四環（0460）、復星醫藥（2196）、康哲（867）升半成至一成；不過，走勢上以中生翰森製藥（3692）反覆向上破頂最強，麗珠醫藥（1513）周一亦現突破，可以留意。麗珠醫藥的產品除了生殖、消化道領域有優勢外，也積極神經、腫瘤免疫等產品發展，海外銷售佔比也不斷提高；集團去年制定新一輪激勵計劃，有望繼續推動員工作出項貢獻發展。走勢上，麗珠周一破頂後，前高位約34元（除淨後計）成重要支持，守穩料將繼續向上尋頂，挑戰40元關口。
劉思明