中美再爆疫情，雖然美股隔晚向上，但恒指半日反覆向下，今早高開19點後，最多升120點，低位則跌148點，半日跌6點或0.03%，報24337點，成交金額561億元；國指跌13點或0.14%，報9853點。

國藥（1099）旗下武漢生物制品研究所研制的新冠疫苗I/II期結果顯示安全性好，刺激國藥曾升最多14%，半日收報21.15元，升11.3%。消息推高一眾藥股中生製藥（1177）升3.26%，收報14.56元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）亦升2.43%，收報16元。

藥股整體較好，四環醫藥（0460）收報0.91元，升9.64%；復星醫藥（2196）收報27.6元，升5.14%；康哲藥業（0867）收報9.89元，升4.88%；華潤醫藥（3320）收報4.66元，升3.56%；白雲山（0874）收報21.8元，升3.81%。

藍籌股20隻上升，28隻向下，2隻無升跌。舜宇（2382）跌2.59%，收報112.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.27%，收報71.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；平保（2318）跌0.88%，收報79.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

北京爆發新一波的新冠肺炎疫情，航空股向下，國航（0753）收報4.97元，跌0.8%；南航（1055）收報3.63元，跌1.36%；東航（0670）收報2.94元，跌1.34%；國泰（0293）收報8.05元，跌0.62%。

濠賭股亦受拖累，新濠國際發展（0200）收報16.02元，跌1.35%；美高梅中國（2282）收報10.04元，跌2.14%；澳博控股（0880）收報8.88元，跌0.89%；永利澳門（1128）收報14.06元，跌0.99%；銀河娛樂（0027）收報52.6元，跌1.5%；金沙中國（1928）收報31.6元，跌0.63%。

彭博報道，匯控（0005）環球銀行和市場業務聯席主管Greg Guyett重申匯豐支持港區國安法。匯控跌0.53%，收報37.2元。

雖然美國商務部落實允許美企與華為合作設5G尖端技術標準，不過昨日抽升的手機設備股回吐，舜宇跌2.59%；通達（0698）收報0.44元，跌3.3%；丘鈦（1478）收報10.16元，跌1.36%；富智康（2038）收報0.82元，跌3.53%；小米（1810）收報12.5元，跌3.1%。

保利協鑫（3800）透過建銀國際，以0.203元，即早前傳聞的配股價0.203元至0.208元下限，配售13億股新股，較前收市價折讓約17.1%，半日收報0.225元，跌8.16%。

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