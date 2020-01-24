港股今早高開19點或0.08%，報24363點，成交金額38億元；國指今早低開8點或0.09%，報9859點。

旺旺（0151）升2.99%，報6.2元，是升幅最大的藍籌，神華（1088）跌1.92%，報12.26元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.91%，報72元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻47點；匯控（0005）跌1.34%，報36.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

多間公司公布業績，中國動向（3818）績前開市報0.69元，無升跌、香港興業（0480）開市報3.25元，無升跌，明日有莎莎（0178）開市報1.34元，無升跌、永達（3669）開市報8.5元，無升跌。

慕詩國際（0130）發盈警，預期全年虧損可能介乎1.1億至1.5億元。開市報0.33元，無升跌。

市場消息指出，保利協鑫（3800）透過建銀國際，擬以每股0.203元至0.208元，配售13億股新股，集資介乎2.64億至2.7億元，用於償還現有借貸及一般企業用途。開市報0.228元，跌6.9%。

路透社引述消息報道，騰訊（0700）尋求成為競爭對手愛奇藝的最大股東，以降低成本並在該行業內應對競爭。騰訊升0.67%，報451.8元。

京東（9618）公布招股結果，香港公開發售部分錄得超額認購177.9倍，而康基醫療（9997）首日錄643億孖展，超購204倍，遠超京東。IPO熱，港交所（0388）升1.08%，報299元。

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