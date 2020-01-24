雖然美國德州、北京疫情惡化，但聯儲局主席鮑威爾稱美國經濟可能正在觸底，推動市場對美國經濟復蘇的樂觀預期，道指高開563點後，曾升最多847點，高見26611點，是6月10日27355點後最高。道指連升3日，累升1161點。

道瓊斯工業平均指數收漲526點，升幅2.05%，報26289點。標普500指數收漲58點，升幅1.9%，報3124點。納斯達克綜合指數收漲169點，或1.75%，報9895點。

道指成份股全升，蘋果升2.65%，報352.08美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻62點，而輝瑞升0.12%，報33.4元，貢獻道指0.2點。

科技股方面，蘋果收市報352.08元，升2.65%，谷歌母公司Alphabet收市報1446.47元，升1.81%，亞馬遜收市報2615.27元，升1.65%，Facebook收市報235.65元，升1.35%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.91%，報363點。德國DAX指數收漲3.4%，報12315點；法國CAC 40指數漲2.84%，報4952點；英國富時100指數收漲2.94%，報6242點。

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