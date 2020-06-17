恒指昨升567點，收報24,344點，成交金額1146億元。美股強勢回升，加上多項利好消息，亞洲股市全面暴漲，港股裂口高開全日維持升勢，一度突破24,500點。筆者雖然對後市一直不悲觀，即使近期市况回調，也認為跌幅有限，較大可能是高位區間波動，結果美股、中概股、中國科技股直線上衝，勢頭之強實在令人很意外。有智慧不如趁勢，科技股依然應是核心持倉，逢低吸納。

隨着疫情受控經濟回復正常，100強內房股5月份合約銷售同比回升12.2%。綜合市場數據，內房股普遍只完成全年目標的30%，未來數月會發力追數。當中首5月仍維持正增長的龍光（3380）可逢低吸納。

利好消息集中出現扭轉全球股市跌勢。先是聯儲局宣布正式出手購買個別企業債，刺激市場情緒和對流動性的預期；白宮強調即使發生第二波疫情，也絕不會再度關閉經濟；美國將允許企業與華為合作制定5G標準，故昨日中興（0763）、中芯（0981）、手機設備股全線大漲；日本央行又加碼，由原先預計刺激方案總規模的75萬億日圓，增加至110萬億日圓，日經指數大漲近5%；報道指特朗普計劃推出10,000億美元基建方案，道指期貨升幅擴大至2%。

美允與華為合作 中興等大漲

相對於買入債券ETF，聯儲局購買個別企業債的角色更加主動。當市場利率已處於零水平，央行還要承擔了企業的信貸風險，還有比這更瘋狂的舉動嗎？計劃早在5月上旬宣布，但正式到來還是令市場亢奮，特別是在股市正在調整時。

至於與華為合作，同樣是舊聞，惟市場就是受落。要留意的是，美國在5G發展一直落後於中國，若5G標準由華為主導，美國今後就會相當被動。現在先在晶片供應封殺華為，爭取談判籌碼，現在美其名是雙方合作，實際上是美國要華為交出制定5G標準的主導權。美國這種「釋出善意」，感覺等於將華為多年來的研發心血強行搶走，故中方至今也未有明確回應。

科技股天下 騰訊再挑戰450元關口

市場繼續是科技股的天下，美團（3690）、金蝶（0268）、微盟（2013）、有贊（8083）、中芯等多隻股份破頂，騰訊（0700）也再戰450元關口。中概股表現更瘋狂，拼多多不斷新高，「被做空之王」跟誰學暴漲20%，報道指騰訊有意向百度收購愛奇藝，愛奇藝盤前一度大漲40%。

世界大趨勢就是科技股，也必定要在倉位佔一個重要位置。但不少股份已基本上是直線上升，還是待回吐才吸納。

疫情嚴重影響內房銷售，1至5月全國住宅銷售面積和金額分別下降11.8%及8.4%。但市場對內房股個別看待，成功取得合約銷售正增長的世茂（0813）破頂，合景泰富（1813）、金茂（0817）、龍湖（0960）等也有好表現。龍光1至5月銷售也升12%至373億元，相當於全年目標1100億元的34%，高於行業平均的30%。集團今年可售貨源達到1800億元，粵港澳大灣區佔比較大，達成目標應問題不大。管理層有信心未來數年仍可維持20%的增速，是內房股中少有仍預期有高增長的股份。集團股價一直貼近高位，考慮到銷售增長的同業多已破頂，相信龍光亦有條件創新高。

[張兆聰 還看今朝]