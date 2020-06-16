中銀香港（2388）宣布，合資格客戶於本周日（21日）至9月30日期間，透過該行成功登記政府1萬元現金發放計劃，並於10月20日或之前以該行賬戶成功領取現金，將自動參加該行的抽獎活動，有機會獲得價值10萬元的購物禮券。該行指，抽獎活動將按計劃登記時段分作4輪進行，在每輪抽獎中未能中獎的客戶，將自動進入下一輪抽獎。

該行指出，於今年6月21日至7月4日成功登記的客戶可參加首輪抽獎，有機會贏得價值10萬元的購物禮券（名額1個）；在7月5日至7月18日登記的客戶可參加第二輪抽獎，獎品為價值5萬元的購物禮券（名額1個）；在7月19日至8月1日登記的客戶可參加第三輪抽獎，獎品為價值3萬元的購物禮券 （名額1個），於8月2日至9月30日成功登記者則可參加最後一輪抽獎，有機會獲得1萬元的購物禮券（名額12個）。有關抽奬結果將於10月30日於該行網頁上公佈。

另外，該行早前稱，全新客戶在8月31日前成功以手機開戶參與申領計劃，續以10萬元開立3個月港元定存戶口，可獲達1000元利息優惠，最高年利率4.3厘。同時該行指，由今年7月至9月，客戶以中銀信用卡作合資格簽賬交易，可享1500元現金回贈，有關詳情將於7月上旬於該行網頁發布。

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