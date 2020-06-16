蘋果今日公佈，其App Store 生態系統單在去年在全球促成約5,190億美元（約4.05萬億港元）帳單金額和銷售額，當中中國地區貢獻近一半，即是約2460億美元（約1.92萬億港元），冠絕全球，其次是美國地區，貢獻約1380億美元（約1.08萬億港元）。

研究指出，App Store 生態系統所帶動的5,190 億美元交易額中，當中「實體商品和服務的銷售」佔約79.57%，共計4,130 億美元（約3.22萬億港元），其次「數碼商品和服務」佔約達610 億美元（約4758億港元），佔約11.75%。

報告又稱，絕大部分「實體商品和服務的銷售」來自零售類 app ，涉約2,680億美元（約2.09萬億港元），單是中國地區貢獻約1,750億美元（約1.37萬億港元）。此外，攜程旅行、Experdia等旅行 app 佔 570 億美元（約4446億港元）。 Uber、滴滴出行等網約車app佔 400億美元（約3120億港元）銷售額，美團外賣和餓了麼等送餐外賣服務類 app 佔 310 億美元（約2418億港元）。

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