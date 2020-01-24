康基醫療首日錄643億孖展 超購204倍 遠超京東、網易
文章日期：2020年6月16日 18:17
今日兩隻醫療股首日招股，散戶反應熱烈，醫械股康基醫療（9997）明顯跑出，首日暫錄得約643億元孖展，已超越近期兩隻巨無霸中概股網易（9999）、京東（9618）首日紀錄。信誠證券聯席董事張智威直言，散戶當康基是「沛嘉醫療2.0」，瘋狂追捧。被問及是否應顧及市況波動，他表示，此前數隻生科股掛牌時，港股市況早已十分波動，但最後大熱新股首日均有賺幅，因此散戶也無所畏懼。
康基公開發售集資額3.129億元，僅計券商孖展，暫超購204倍。本報早前統計，網易招股首日券商借出孖展約267億元；京東首日借出409億元，均相差甚遠。統計8家券商，截至下午6時，耀才借出180億元，輝立借出170億元，信誠借出120億元，富途借出67.93億元，大華繼顯借出50億元，凱基借出35億元，英皇借出20億元。
康基醫療業務主要為微創外科手術器械及配件（MISIA），其具有設計開發、製造及銷售平台。公司去年全年錄得收入5.03億元人民幣（下同），按年升14%；純利錄得3.27億元，按年升46%。公司此次上市引入7名基石投資者，包括富達投資、貝萊德基金、清池資本、高瓴資本、Cormorant Asset Management、奧博資本、Oaktree Funds。
另一主營腫瘤醫院的醫療股海吉亞（6078）方面，統計暫時錄得291.23億元孖展，該股公開發售集資2.22億元，超購130倍，同樣火熱。該股本次上市基石投資者亦多達9名，有高瓴資本、奧博資本、Tiger Pacific Master Fund LP、南方基金管理、清池資本、Sage Partners、Hudson Bay Capital、正心谷創新資本、東方金融控股旗下基金。
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