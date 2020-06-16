安本標準投資管理亞洲股票高級投資董事James Thom表示，面對新冠肺炎大流行疫情的影響以及經濟衰退的風險，即使亞洲各國逐步重啟經濟，區內股市的前景仍然波動。若果疫情持續的時間愈長，會進一步影響下半年的復蘇步伐。

此外，中美緊張局勢升溫，加上美國將於11月舉行總統大選，未來難免掀起進一步波動。雖然各國政府及央行仍推行刺激措施，繼續為市況帶來支持，但投資者應保持審慎。投資者在下半年應聚焦兩大因素，其一是哪些公司有能力抵禦2019冠狀病毒疫情的風暴；其二是企業盈利復原能力。

投資者需要研究企業的資產負債表、債務年期、現金流以及其策略的長期可持續性，亦需要繼續檢視環境、社會及管治 (ESG) 因素的風險與機遇。

Thom預計企業盈利仍然受壓，不少公司已經取消或延遲派息安排，亦削減資本支出。成本和營運效率或會成為值得關注的勝負關鍵。

Thom繼續看好科技股，包括例如是雲端運算、數據中心、5G和數碼互聯互通(digital interconnectivity)。然而，華為受美國及歐洲政府壓力，加上中美兩國摩擦不斷加劇，該類股份已逐漸成為美國大選前夕的政治敏感議題。

Thom維持對銀行股的負面展望，原因是減息影響盈利，而且銀行有壓力通過暫緩還款和延遲派息的安排來支持客戶及經濟。

市場似乎已經大致消化這些因素，而且亞洲股票的估值仍然偏低。Thom認為，最值得期待是基本因素強勁且有望受惠於區內結構性增長的優質亞洲股票，看好包括健康護理、財富管理和保險等板塊的高端消費；雲端和5G面世等。

記者：龍彩霞

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