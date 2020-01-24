匯豐推出實時直接扣賬API予香港企業 富途證券已率先採用服務

匯豐宣布，該行推出實時直接扣賬應用程式介面（API），讓企業能於本身的數碼服務平台上加入直接扣賬功能，方便其用戶即時設定電子直接扣賬授權（eDDA），從而進行實時過賬。同時透過該項創新方案，企業亦可提供更快捷的一站式付款體驗。

匯豐指，過去用戶需要另行登入個人銀行戶口以設定eDDA指示，授權過程或需時數天，稱企業採用匯豐API方案後，整個授權及扣賬過程均可於企業的服務平台上進行，用戶可以一併設定eDDA授權、即時驗證，以及進行過賬。該行又指，全自動化的過程同時有助減省人手處理對賬文件的步驟，以提升公司現金流管理效率。

匯豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，簡單便捷的付款過程對客戶體驗至為重要，該行為企業客戶推出該項嶄新的資金管理API，將可以協助其靈活應對不斷轉變的客戶需求，並全面配合企業的業務數碼轉型，及提升日常營運。

目前香港互聯網券商富途證券，已率先採用匯豐API功能。該行指，現持有匯豐戶口的投資者可以在富途的數碼平台上，直接設定eDDA指示，隨即轉賬至其證券交易賬戶，以把握投資機會；同時富途亦可享有簡化的新資金對賬程序，在運作上更有效率。該行又稱，除了證券經紀和金融服務機構外，其API功能亦可廣泛應用於保險、電訊、電子商貿及教育服務等行業。