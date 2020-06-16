政府統計處今日發布最話失業及就業不足統計數字，經季節性調整的失業率由2月至4月的5.2%上升至3月至5月的5.9%，超越全球金融危機爆發後高位，創約15年高位；同期失業人數（不經季節性調整）由20.25萬人上升至23.04萬人，增加約2.79萬人。就業不足率亦由3.1%上升3.5%；同期就業不足人數亦由11.86萬人上升至13.51萬人，增加約1.65萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於廣泛經濟活動仍然低迷，勞工市場在3月至5月進一步惡化，經季節性調整的失業率上升0.7個百分點至5.9%，超越了全球金融危機爆發後5.5%的高位，達到逾15年來的最高水平。就業不足率顯著上升0.4個百分點至3.5%，為接近17年來的高位。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至6.5%及3.3%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

政府統計處稱，與2月至4月比較，3月至5月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業、資訊及通訊業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面，上升主要見於零售業、運輸業，以及貨倉及運輸輔助活動業。

羅致光又稱，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率3月至5月上升至10.6%，為自2003年8月至10月受SARS沉重打擊後的高位，就業不足率顯著上升至6.3%，為有紀錄以來的最高位。其中，餐飲服務活動業的失業率上升至14.8%，建造業失業率上升至10.8%。

羅致光指，雖然本地疫情有所減退，但本地經濟活動需要時間回復正常。由於疫情全球大流行繼續拖累環球經濟，外圍環境亦會仍然困難。因此，勞工市場在短期內仍將面對壓力，然而未來惡化的速度或會減慢。為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施。

記者：李哲毅

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