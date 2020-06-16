華坊：宜從長線角度為會德豐私有化方案評值
文章日期：2020年6月16日 16:46
會德豐（0020）正待私有化的最終建議是否過關之際，華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜表示，雖然疫情讓商場及寫字樓的租金收入下跌、空置率上升；不過，估價方法不會純粹只看單一事件，而是從長線角度估算。是次私有化的價值合理與否，不能單看因為疫情而導致現時的租金、空置率等參數而否定九龍倉置業（1997）的價值，而要端視公司管理層是否有其營運商場的能耐，以及市場經濟將來的憧憬而作決定。
她說，香港商場的租金於去年年中已開始顯著回落，而現時的股價已反映社會運動、疫情對租務市場的影響。肯定的是，透過私有化，有助釋放九置的商業價值。況且物業的價值每天都因應經濟氣候、市場環境等因素而變化，是次私有化最大的挑戰，是採用協議安排方式進行，由2月27日宣布私有化，到今天召開股東會，相差三個多月的時間，這三個月，特別在疫情期間，對投資物業的價值都顯得非常波動；2月27日宣布的訂價， 每股作價為1股九倉（004）、1股九倉置業（1997）加12元現金，卻不能更改的。 她認為，作價到今天，因為股價的波動，其代表的價值也大為不同，而會德豐的股東今天要為一個三個多月前的定價作私有化作表決，的確是不容易的事情。