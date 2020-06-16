貿發局將今年出口增長預測，由年初的按下跌2%，下調至按年下跌10%，為2009年按年下跌12%以來的最低水平。貿發局研究總監關家明表示，香港首4個月出口下跌8.1%，料上半年跌幅為8%至10%。

關家明指，下半年企業面對主要問題是總體需求不足，除展覽會取消企業不能接觸客戶，歐美傳統市場經濟不景，令企業接單減少，企業更擔心買家未能找數，影響現金流。

不過關家明指出，相對2009年，現時區內新興市場，例如中國內地和東盟，可部分抵消傳統歐美市場的減少，今年首4個月向中國出口增長1.2%，為唯一增長的主要出口市場。另外，疫情對貨物流動的影響少於客運，而且香港出口數字在去年已經首先下跌。中國出口在首四個月按年跌幅減至6%，比區內日本韓國的8至9%為佳，因為香港轉口與中國貨品有關，對香港是正面因素。

美國或逐步撤銷香港單獨關稅地位，關家明指，現時香港出口有98.8%是轉口中國貨物，徵收關稅視同中國出口，真正影響是餘下1.2%，主要是珠寶業。入口方面，現時美國實施措施未明，日後美國向香港出口審查或更嚴格，不過相關技術出口到香港已有相關管制，例如需認證使用的人士等，相關限制並非新問題。

貿發局公布第二季出口指數，自首季有紀錄低位的16點，按季微升2.2點至18.2點。電子產品和機械出口業的表現繼續高於平均水平，貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，由於亞洲區內電子產業有完整的網絡，區內貿易維持一定的增長。

出口商對多個市場前景維持謹慎，其中日本仍是最理想的出口市場，指數為46.5點，歐盟是最不樂觀的市場，指數為35點，美國和中國分別是39.3點和39點。採購指數則下降4.3點至10.5點，創歷史新低，所有行業均告急，預示買家未來數月會更為審慎。

對於新冠肺炎對企業的影響，調查顯示500名受訪出口商中，有82%表示銷售按年下跌逾10%，出口商未來面對最大的挑戰依舊是新冠肺炎疫情全球擴散（64.5%），全球需求疲弱（19.5%）以及中美貿易關係緊張（10.8%）。有七成受訪者表示出口業務會受中美貿易戰影響，比第一季調查時增加21個百分點。

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