美國擬推萬億美元救市方案，恒指終止4連跌，最多曾升757點或3.19%，高見24534點，見上周四後新高，收市仍升567點或2.39%，報24344點，成交金額1146億元，較上日減少10.46%；國指升211點或2.19%，報9867點。

主板沽空金額較上日減少60.78%，至71.17億元，佔大市成交金額6.21%，是2020年6月15日後最多，當日比率為14.17%。

北水南向合計淨流入29.73億元，較上日減少4.93%，連續第13日流入，累計流入273.11億元。

50隻藍籌全升，中午公布業績的旺旺（0151）升8.66%，收報6.02元，是升幅最大的藍籌，

平保（2318）則是升最小的藍籌，升0.5%，收報79.8元。

與國家電網等合作的騰訊（0700）升3.51%，收報448.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻84點，同樣有份的阿里巴巴（9988）收報213.2元，升3.09%。「ATMX」另外兩隻股份亦向好，美團（3690）收報172元，升7.84%， 曾高見172.5元，創上市新高。小米（1810）收報12.9元，升3.53%。

擬允許美國公司與華為共同參與5G網絡標準的制定，消息刺激華為供應商之一的舜宇（2382）升8.13%，收報115.7元。其他手機設備股亦向好，比亞迪電子（0285）收報16.92元，升9.02%；丘鈦（1478）收報10.3元，升8.08%；通達（0698）收報0.455元，升7.06%；瑞聲（2018）收報43.15元，升5.24%。

雖然北京出現疫情，不過疫情未有影響消費娛樂股份，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報16.24元，升2.01%；美高梅中國（2282）收報10.26元，升3.64%；澳博控股（0880）收報8.96元，升1.36%；永利澳門（1128）收報14.2元，升1.72%；銀河娛樂（0027）收報53.4元，升2.99%；金沙中國（1928）收報31.8元，升2.09%。

濠賭股向上之外，從20大升幅榜亦見到其他消費娛樂股份，例如縱橫遊（8069）升25%，報1.3元；陸慶娛樂（8052）升17.8%，報0.033元。

航空股亦受惠於美國運輸部修改命令，允許中國航空公司每周營運四個中美航班。國航（0753）收報5.01元，升2.04%；南航（1055）收報3.68元，升3.95%；東航（0670）收報2.98元，升4.56%；國泰（0293）收報8.1元，升0.12%。

比亞迪（1211）半導體新引入30家投資者，股價曾創逾4個月高的55.55元，收報54.3元，升1.87%。

網易（9999）悉數行使超額配股權，額外集資淨額約為31.55億元。收報129.7元，升3.6%。

易鑫集團（2858）獲騰訊及黑馬資本提出全面收購要約，收報1.97元，升3.68%。

聯交所權益披露顯示，周大福（1929）5.07%或約5.07億股由已故的周大福創辦人鄭裕彤五弟，人稱「五叔」的鄭裕偉持有。收報7.04元，升4.6%。

其他報道：

瑞幸大股東陸正耀押股違約 瑞信、大摩等行23億貸款仍未收回

標普：青海省面臨大規模預算赤字

美團3個月反彈1.4倍 股價今創新高市值破萬億元

大摩半月內轉軚 上調恒指目標至23300點

中國銀保監傳將開展不良貸款轉讓試點工作

滬指結束四連跌 兩市成交額逾7100億元人幣

匯豐推1個月10厘活期息 客戶申領政府1萬元可享

海吉亞醫療、康基醫療今起招股

德勤料今年5至8隻中概股回歸 上半年港集850億 全球第三

東南亞叫車公司Grab 將裁員5%

花旗：恒指12個月目標28226點 首選阿里、中人壽