匯控（0005）亞太區行政總裁﹑全國政協委員（港區）王冬勝，以香港總商會主席身分接受該會旗下《工商月刊》的封面故事訪問指，談及中美貿易的未來局勢發展，他稱需要等到美國總統大選後才能看清實際情况，但認為現已充分見證企業在疫情下的適應能力，指將來「如果與美國的貿易關係受制，商家自然會開拓新市場」。

他在刊物中又指，本港正面對極為艱難的時期，早前就港區國安法的立法工作向會員展開調查，雖然有會員關注短期市場不穩定的情況，但從長遠角度，大部分受訪會員都對立法的工作抱正面態度。

王冬勝早前簽署撐港區國安法，引來軒然大波，美國國務卿蓬佩奧亦點名批評，此舉是向中共卑躬屈膝，但不能換來北京太多的尊重。亦有匯控的基金股東批評，王冬勝在未清楚國安法條文前就表態。

他認為，數碼化對商界將更加重要，現時與客戶建立業務關係後，一切都可遙距進行。他又認為，疫情改變全球的營商模式，並加快企業數碼應用的步伐，例如不少人已實行在家辦公﹑以視像會議討論業務等，認為有些公司未來可能會縮減租用的空間，安排更多員工遙距辦公。

王冬勝又表示，新冠肺炎病毒影響各行各業且重創全球經濟，縱使香港現時的新增確診數字有所緩和，但仍需面對挑戰，認為短期內亞洲只能依靠國內消費及基建和房屋等行業提振經濟，而香港擁有相對優勢，尤其是本地的金融體系穩健且抗逆力強。

不過，他指出，本港多個關鍵經濟領域深受影響，例如旅遊業已先後受到社會事件及疫情打擊，令業界收入大降，同時本地有6000萬旅客的接待能力需善用，因此認為必須重整旗鼓，為受易響員工及行業相關畢業生開拓新機會。他又認為「中國以至整個亞洲，一定程度上代表着全球經濟的供給側，而作為需求側的歐美市場，經濟可能需要數個月才開始重啟，即使在經濟重啟後，仍需一段時間才能回復過往的供需平衡」。

他又表示，香港在科技應用的普及程度不及其他地區，確實相對較落後，他以內地銀行為例，指當地銀行服務及支付已可在網上進行，又指語音識別在當地非常普遍，日後勢將進一步廣泛應用，認為「香港政府要支持和鼓勵數碼化發展，就需要推行稅務減免和資助等政策作為誘因，不能只尚空談而期望數碼化自然發生」，同時需要吸納及挽留區內人才，從而充分發掘及利用其才能。