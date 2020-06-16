兩醫藥股今起招股，均已產生盈利。腫瘤醫療股海吉亞醫療（6078）今起招股，定價每股17元至18.5元，每手200股，入場費3737.29元。公司全球發售1.2億股，國際配售佔九成，集資規模介乎20.4億至22.2億元。聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際。招股期至本周五（6月19日）中午12時截止，預計6月29日掛牌。

根據招股書，公司經營腫瘤醫院及放射化療中心。截止最後可行日期，公司經營或管理10家以腫瘤科為核心的醫院，與15家醫院合作提供放療中心服務。去年全年公司收入錄得10.86億元人民幣（下同），按年增42%；純利錄得3977萬元，按年急升15.5倍。

另一新股則為康基醫療（9997），今日起招股，定價每股12.36元至13.88元，每手500股，入場費7000.93元。公司全球發售2.254億股，國際配售約佔九成，集資規模介乎27.86億至31.29億元。聯席保薦人為高盛、中信証券及美銀證券。招股期至本周五（6月19日）中午12時截止，預計6月29日掛牌。

康基醫療主營微創外科手術器械及配件（MISIA）設計、開發、製造及銷售，器械可用於婦產科、泌尿等外科手術專科領域。截止最後可行日期，公司與內地註冊了41種第一類、13種第二類及8種第三類醫械。公司去年全年錄得收入5.03億元人民幣（下同），按年升14%；純利錄得3.27億元，按年升46%。