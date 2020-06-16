匯豐宣布，客戶於今年8月31日或之前經該行申領政府1萬元現金津貼，並於9月17日或之前成功領取現金，可享1個月港元儲蓄年利率10厘，上限1萬元，但同時客戶需要在優惠期內完成最少一項指定的數碼程序或交易，如更新或完成問卷、使用網上繳費服務等。

匯豐早前已預告，成功登記之客戶均將自動參加該行的抽獎活動。匯豐今宣布，於推廣期內成功登記之合資格客戶將機會贏得1萬元獎金（名額30個）、蘋果iPhone SE 128GB 智能電話（名額60個）及蘋果iPad Air 256GB 平板電腦名額(20個)。該行指出，客戶成功透過該行手機或網上銀行登記，可享4次抽獎機會，經分行遞交登記表格或於網頁申請則可享1次抽奬機會，客戶只需經以上其中一個途徑申請即可。

與此同時，匯豐3部流動銀行亦會額外提供服務接收申請表格，以方使客戶。該行指出，該3部流動銀行會在本周日（21日）上午9時至下午5時分別到訪觀塘藍田邨、 天水圍天恒邨及柴灣興華二邨。

另外，針對新冠肺炎對經濟的影響，匯豐先後推出了一系列的紓困措施，包括針對個人客戶的支援貸款、住宅按揭「還息不還本」安排，及保險特別優惠，該行亦同時支援香港不同行業及規模的企業應對短期資金壓力，涉及金額合共超過300億元。

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