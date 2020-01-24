四大會計師行之一德勤今日發布新股市場半年總結，據該行統計，上半年港交所共集資850億元，於各地交易所中排名第三；次季集資較首季的141億元亦大增4倍。規模激增，主要受網易（9999）、京東（9618）兩隻中概股回歸拉動，德勤計算二者集資額分別為243億元及301億元。

上半年全球集資之冠仍為上交所，有首季大型IPO京滬高鐵拉動，集資規模半年錄得1225億港元；亞軍則為美國納斯達克交易所，半年內共集資1090億元。

備受市場矚目的中概股方面，德勤則預計全年共有5隻至8隻中概股會在港作第二上市，除去京東、網易後，估計今年餘下數隻來港中概股共可再集資約200億元。

德勤全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興表示，鑒於下半年外圍影響因素較多，如美國大選及其他政治風險等，有機會干擾中概股回歸的準備工作，亦令公司審核批准的時間延長，因此作出保守預計。

歐振興認為，回歸中概股依然將以科技行業為主，生物科技企業亦有機會回流，但相信主導企業依然會是以有盈利經營模式、有往績以及為投資者熟悉的企業。

德勤今日亦重申對全年本港新股市場集資展望，估計全年規模可達到1300億元至2200億元。歐振興續指，若上述5至8隻中概股回流的預期實現，便可達成集資上限。他又表示，對港交所全年衝入集資額三甲有信心，並相信可有力爭取全球集資冠。

相比德勤於今年4月的預計，最新集資額下限較當時下調300億元。最新預計全年上市公司則有130家，較早前預計中160家亦有所下調。