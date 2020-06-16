恒指高開541點後反覆上試高位，早市最多升757點，高見24534點，半日收報24478點，升701點或2.95%；國指升2.68%。大市半日成交637億元。

據報美國總統特朗普考慮推1萬億美元基建方案，加上聯儲局在二級市場吸納個別公司債券的行動，刺激投資氣氛轉好。不過，加碼刺激經濟或放水，對投資市場的刺激作用更短促，投資市場大幅波動，趁反彈或減碼。恒指短線上望24600點附近料有較大阻力。

美國容許科企與華為洽商5G標準，5G概念股做好，中興通訊（0763）升14%、中芯（0981）升一成；連帶手機部件股舜宇（2382）、比亞迪電子（0285）升逾7%。科網股向好，美團（3690）升6%，遊戲相關概念股偏強，騰訊（0700）、網易（9999）升4%，心動（2400）升6%。此外，生物科技B類股繼續受追捧，康希諾（6185）升4%，信達生物（1801）升6%。石油股油服股，汽車部件、汽車4S經銷、出口、內房物管、內險股等明顯做好。消費股亦反彈，安踏（2020）、頤海（1579）、九毛九（9922）升3%。

科網股保持強勢，表現相對落後的金山軟件（3888）轉強，可以留意。公司旗下雲業務盈利能力持續改善，高盛預計金山軟件雲業務經調整EBITDA會在今年達收支平衡，予金山軟件買入評級，目標價31元。走勢上，金山軟件今早升破頑固阻力27.75元，短線有望反覆上試30元水平，短線可以設低收27元止蝕。

劉思明

明報資深評論員