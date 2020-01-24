美國擬推1萬億美元基建 恒指半日升701點 50隻藍籌全部向上
文章日期：2020年6月16日 12:25
雖然北京因疫情爆發而進入「戰時狀態」，不過，彭博引述知情人士指，美國正在準備一項近1萬億美元的基礎建設議案，運輸部提案的初步版本，將會把大部分資金用於道路和橋樑等傳統基礎設施建設，但也將為5G無線基礎設施和農村寬頻預留資金。
消息刺激美股三大指數期貨升逾1%，日、韓股市亦升逾4%，恒指今早高開541點後，升幅擴大至757點或3.19%，見6月1日後最大升幅，半日收市仍升701點或2.95%，報24478點，成交金額637億元；國指升259點或2.68%，報9915點。
50隻藍籌全部上升，中電（0002）升0.52%，收報76.9元，是升幅最小的藍籌。
路透引述知情人士報道，美國即將發布一項規定，擬允許美國公司與華為共同參與5G網絡標準的制定，消息刺激華為供應商之一的舜宇（2382）升7.48%，收報115元，是升幅最大的藍籌。國家電網與騰訊（0700）、阿里（9988）、百度等簽戰略協議投資247億人民幣，騰訊升3.97%，收報450.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻95點。阿里巴巴（9988）收報213.2元，升3.09%。
美國傳允許華為參與5G標準制定，其他手機設備亦向上，比亞迪電子（0285）收報16.7元，升7.6%；高偉電子（1415）收報1.66元，升7.1%；丘鈦（1478）收報10.18元，升6.82%；瑞聲（2018）收報42.95元，升4.76%；小米（1810）收報12.94元，升3.85%；信利國際（0732）收報0.76元，升2.7%。
美國運輸部修改命令，允許中國航空公司每周營運四個中美航班。國航（0753）收報5.05元，升2.85%；南航（1055）收報3.63元，升2.54%；東航（0670）收報2.94元，升3.16%。
英國外相藍韜文暗批匯控（0005）支持港區國安法，指政府不會為了銀行家的花紅而犧牲香港人。匯控（0005）升3.01%，收報37.6元。
比亞迪（1211）今早向上，最高見55.55元，創逾4個月高位，收報54.75元，升2.72%。此前公司稱，比亞迪半導體新引入30家投資者，投資者擬合計增資近8億元人民幣。
內需股中國旺旺（0151）公布截至三月底的全年純利按年升5%至36.49億元人民幣（下同），純利率按年增加1.4個百分點至18.2%。績前旺旺收報5.72元，升3.2%。
網易（9999）悉數行使超額配股權，額外集資淨額約為31.55億元。半日收報130.4元，升4.2%。
易鑫集團（2858）復牌，公司昨公布由騰訊及黑馬資本提出全面收購要約，每股現金代價1.9088元，較易鑫停牌前每股1.9元，輕微溢價0.46%。半日收報1.99元，升4.7%。
大家樂（0341）料「保就業」計劃每月可獲8000萬，4至5月銷售無改善。半日收報15元，跌0.6%。
聯交所權益披露顯示，周大福（1929）5.07%或約5.07億股由已故的周大福創辦人鄭裕彤五弟，人稱「五叔」的鄭裕偉持有。半日收報7.05元，升4.7%。
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