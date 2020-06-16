內需股中國旺旺（0151）公布截至三月底的全年純利按年升5%至36.49億元人民幣（下同），純利率按年增加1.4個百分點至18.2%，每股基本盈利為0.2938元，末期股息為每股0.0242美元，按年增加0.4%，另派每股特別息0.011美元，去年同期亦有派特別息0.0048元，連同中期已派每股0.0064美元，全年派息0.0416美元，較去年全年派息0.0342美元，按年增加21.64%。

截至三月底的旺旺的收益由於在最後季度受到疫情波及，導致全年收益按年減少3%至200.95億元，但毛利率受惠於產品組合優化及部分原材料成本下降，按年增加2.6個百分點至48%。

旺旺去年核心營運利潤為43.79億元，按年增加7.4%，核心營運利潤率按年增加2.1個百分點，而未計利息、所得稅、折舊及攤銷前盈利為57.12億元，按年增加5%，未計利息、所得稅、折舊及攤銷前盈利率為28.4%，按年增加2.1個百分點。集團去年銷貨成本下降7.7%至104.4億元，而存貨周轉天數增加10日至90天，亦是受疫情影響第四季銷售。

按產品分類計，2019財年米果類收益56.114億元，按年跌3.5%，主要受策略性減少低毛利副品牌米果銷售；及部分年節產品受疫情不利影響，但毛利率仍升2.9個百分點至46.1%﹔乳品及飲料類亦受疫情影響，全年收益按年僅增0.9%至98.134億元，毛利率亦升1.9個百分點至49%。

休閒食品類去年實現收益亦按年跌9.2%至46.342億元，主要受疫情對銷售的影響，以及2019年夏天不利的天氣條件制約了冰品的售賣，毛利率亦升3.7個百分點至48.4%。

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