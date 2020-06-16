會德豐（0020）副主席梁志堅今早在公司舉行股東會後，與傳媒會面時表示，公司一旦落實私有化後，手頭尚有很多發展及合作項目，仍然會照常運行，之後如何運作，及管理層有何變化，以及會否裁員，要待私有化後的公司決定及日後新的指示而定。他目前不清楚。被問到日後投地時，會否繼續用會德豐，還是九龍倉（0004）或九龍倉置業（1997）的品牌去進行，梁志堅僅回應九龍倉有自己的團隊。

他又說，自己原本已經退休，但是在會德豐工作的9年期間，和公司一同成長，仍站得住腳，並獲很多同事幫手，出品在行業前列，並且見證公司搞好售後服務，因此感到安慰。他和主席吳宗權合作感到相當愉快。在遇到重大決策時，很多時由委員會決定。

對於樓價發展，梁志堅表示，新冠疫情影響不限於香港，而是全世界，雖然未知市況何時恢復，但是他對前景仍然有信心，公司如常推出樓盤銷售。至於人大常委會推動通過港區國安法，他不諱言自己只屬門外漢，但是以他所見，歐、美地區均有本身的國安法，香港既為地區，又屬中國的一部份，中國認為要做而行事。若果市民沒有做超越的事情，他認為不用驚恐。

他又說，香港近數十年經過多次風浪，有移民出外，亦有人返來，本身香港是獨特的地方，亦比很多地方現代化，因此他對香港市場有信心。至於樓價方面，他指出，香港樓價在下調5%至7%已經企穩，料短期內會平穩下來，之後逐步健康增長，明年初甚至有數個百分點升幅。他認為，樓價非因港區國安法或移民的影響，而是土地政策未獲充分解決所致，長遠需要去計劃做好供應，滿足市民未置業及改善居住環境的需求。

記者：陳偉燊

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