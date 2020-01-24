港股今早高開541點或2.28%，報24318點，成交金額22億元；國指今早高開205點或2.13%，報9861點。

49隻藍籌上升，1隻無升跌，申洲國際（2313）升3.83%，報95元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3.64%，報449.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻88點。

旺旺（0151）今日公布業績，開市報5.63元，升1.6%。

網易（9999）悉數行使超額配股權，額外集資淨額約為31.55億元。開市報128.6元，升2.7%。

騰訊（0700）主席馬化騰申報，在6月9日至12日共4個交易日，減持騰訊0.1%股權，持股水平降至8.42%，共減持964.78萬股，套現42.70億元。每股平均減持造價為442.57元。開市報449.4元，升3.6%。

易鑫集團（2858）復牌，公司昨公布由騰訊及黑馬資本提出全面收購要約，每股現金代價1.9088元，較易鑫停牌前每股1.9元，輕微溢價0.46%。開市報1.99元，升4.7%。

優品360（2360）宣布已於澳門開設集團第二間分店，預計下月將會在澳門開設第三間分店。開市報1.93元，無升跌。

大家樂（0341）料「保就業」計劃每月可獲8000萬，4至5月銷售無改善。開市報15.1元，無升跌。

聯交所權益披露顯示，周大福（1929）5.07%或約5.07億股由已故的周大福創辦人鄭裕彤五弟，人稱「五叔」的鄭裕偉持有。開市報6.81元，升1.18%。

太古地產（1972）公布，預計今年首6個月股東應佔溢利將按年大減。開市報19.12元，升0.95%。

恆大健康（0708）再有炒作，開市報10.52元，升7.57%。

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