港股ADR升276點 美期亞股向上 旺旺今日公布業績
文章日期：2020年6月16日 08:50
美股倒升，港股ADR升276點或1.15%，報24052點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.58%，折合報440.45元；匯控（0005）升1.16%，折合報36.92元；建行（0939）升0.85%，折合報6.19元。
美股三大指數期貨現升逾0.5%，日股升2.9%，韓股升3.4%，澳股升3%。
今日焦點股份可留意：
旺旺（0151）今日公布業績。
網易（9999）悉數行使超額配股權，額外集資淨額約為31.55億元。
騰訊（0700）主席馬化騰申報，在6月9日至12日共4個交易日，減持騰訊0.1%股權，持股水平降至8.42%，共減持964.78萬股，套現42.70億元。每股平均減持造價為442.57元。
易鑫集團（2858）復牌，公司昨公布由騰訊及黑馬資本提出全面收購要約，每股現金代價1.9088元，較易鑫停牌前每股1.9元，輕微溢價0.46%。
優品360（2360）宣布已於澳門開設集團第二間分店，預計下月將會在澳門開設第三間分店。
大家樂（0341）料「保就業」計劃每月可獲8000萬，4至5月銷售無改善。
聯交所權益披露顯示，周大福（1929）5.07%或約5.07億股由已故的周大福創辦人鄭裕彤五弟，人稱「五叔」的鄭裕偉持有。
太古地產（1972）公布，預計今年首6個月股東應佔溢利將按年大減。
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