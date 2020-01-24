北京爆發疫情引發環球股市波動，美股道指低開335點後，最多挫762點或2.98%，聯儲局將開始購買美國公司債的廣泛組合，主席鮑威爾將於周二和周三出席國會聽證會，道指收市倒升。

道瓊斯工業平均指數收漲157點，升幅0.62%，報25763點。標普500指數收漲25點，升幅0.84%，報3066點。納斯達克綜合指數收漲137點，或1.44%，報9726點。

高盛升2.25%，報206.31美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而默沙東跌2.99%，報74.02元，拖低道指15點。

科技股方面，蘋果收市報342.99元，升1.23%，谷歌母公司Alphabet收市報1420.74元，升0.55%，亞馬遜收市報2572.68元，升1.08%，Facebook收市報232.5元，升1.71%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.28%，報353點。德國DAX指數收跌0.32%，報11911點；法國CAC 40指數跌0.49%，報4815點；英國富時100指數收跌0.67%，報6064點。