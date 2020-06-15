易鑫集團（2858）今早停牌，因應母公司遭提私有化，晚上發出正式公佈，交代由騰訊（0700）及黑馬資本提出全面收購要約，每股現金代價1.9088元，總代價介乎27.85億至28.42億元。騰訊移動及黑馬資本將按80%及20%的比例出資，每股作價較易鑫停牌前每股1.9元，輕微溢價0.46%。兩者均表示，有意維持易鑫的上市地位，並要維持最低公眾持股量22.99%。

騰訊及黑馬均表示，會檢討業務運作及財務狀況，或重新調配易鑫的固定資產。騰訊表明，正考慮有關易鑫股份持股架構的各種潛在方案，包括可能以股代息方式，向易鑫的母公司易車的股東，分派部分或全部易鑫股份或進行其他行動，其後易鑫未必會在騰訊的財務報表內綜合入賬。

據公佈指，騰訊將以內部資源支付今次全購代價，黑馬資本將會透過通海證券提供融資。在易鑫持股達10.73%的京東金融，則承諾在今次易鑫私有化作價不高於2元的話，不會接納私有化要約，若有私有化方案高過2元或以上，有關承諾將會告終。現時騰訊連同其持有易鑫的大股東易車，共持股20.58%，騰訊本身則直接持有易鑫10.58%；黑馬資本則在易鑫持股1.48%；易車則持有易鑫43.72%股權。