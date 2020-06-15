泰禾集團去年底到期未償還貸款48.62億元人幣
文章日期：2020年6月15日 19:20
泰禾人壽同系企業、在深圳上市的內房民企泰禾集團被評級機構接連降級，償付能力被受關注。泰禾集團上周五終於公布去年年報，被審計的大華會計師事務所發出非標準無保留意見，提醒泰禾集團截至到報告披露日止，公司存在大額已到期未歸還借款，並且公司因子公司未履行還款義務而被列為被執行人。
財務報告指，泰禾集團截至去年底已未還款的借款本金總額為48.62億元（人民幣，下同），公司已根據借款合同相關約定計提了1.25億元的預計負債。另外，泰禾亦在報告中提及兩項訴訟，分別計提涉及2188萬元和209萬元的計提負債。
審計報告指出，雖然泰禾已在財務報表中披露了擬採取的改善措施，但可能導致對持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況仍然存在重大不確定性。
泰禾在公告回應，針對大額已到期未歸還借款，以及公司因子公司未履行還款義務而被列為被執行人的事項，公司控股股東泰禾投資早前表示，正在籌劃公司引入戰略投資者事宜，將有助幫助減輕目前大額到期未歸還借款帶來的壓力。另一方面，公司積極採取多種措施，一是加大營銷力度，二是拓展融資渠道，三是與金融機構開展展期磋商，力爭通過以上措施降本增效，提高自身抗風險能力。
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