一向低調的漢國置業（0160）罕見宣佈，其全資子公司金譽發展，與一家跨國數據中心業界領導企業簽訂長期租約， 集團向其租出新近落成的葵涌數據中心全幢面積，漢國因此延伸其開發領域至要求高度建築專業的特殊用途物業。

漢國表示，此幢新近落成的數據中心共有14層樓，總樓面面積約22.8萬平方呎，設計針對數據中心用途需要，符合 UTI Tier III 標準。大樓特設由中華電力專門供電的132kV和11kV 變壓房，為設施提供雙饋電源，預計將於2021年9月前全面投入營運。

漢國置業執行董事王承偉表示，數據中心市場是他們的新方向，成功租出可為漢國提供穩定的經常性收入，為未來發展及迎接市場挑戰做好準備。該集團稱，明白香港5G移動網絡啟用後，將帶動存儲和處理數據的龐大需求。 因此，他們自2015年就開發並投資建設此數據中心項目，並借助建聯集團（0385）及姐妹公司建業建築負責設計及建造。他們是次與建聯合作，有利其把握數據處理和存儲空間的機遇。

現時漢國在港主要持有寶軒及多項寫字樓出租業務，早年曾經涉足香港地產發展業務，近年則在內地開拓樓盤發展業務。

記者：陳偉燊

其他報道：

香港首季本地居民總收入按年跌7.1%

馬化騰6月中旬減持騰訊0.1%套現35.42億元

叙福樓聘請神秘顧客 每月工作4小時賺4000元

憂慮北京疫情爆發 恒指跌524點 連跌4日共挫1280點

太古地產料今年上半年純利大減

高盛料中概股回流利港匯企穩強方保證水平

中國國統局：6億人收入平均1000元 反映國情不平衡發展

大摩料本港經濟第二季見底 全年「最熊」將收縮9.5%