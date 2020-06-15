大家樂（0341）於3月初申請了首輪防疫抗疫基金，共有318個食物業牌照符合資格，獲5700萬元資助。集團首席執行官羅德承指出，已參加第二輪防疫抗疫基金「保就業」計劃，約有1.32萬名員工料每月可獲資助8000萬元，惟每月薪酬開支達2億元，故今個財年將會凍結全體員工基本薪金。

他又指，為確保現金流穩健，應付未來開店等資本性投資，已向業務銀行借貸11.8億元。他指出，因應業務情況已作人手調動，部分全職員工的超時工作時數會減少，而分店及公司管理層薪酬有一部分與業務掛鉤，約8至50%不等，亦因生意下跌影響收入，以他為例已減36%薪金，笑言是「多勞多得」。

羅德承指出，現時只有4成租約獲業主租金優惠，幅度僅低雙位數約10%，香港未來會按照業務需要重組銷售網絡。由於香港零售市場大為改變，重簽的租約在年期及優惠方面彈性會較高，有些利潤較低的店舖「地運改變咗，我哋都唔怕關店」。

他續指，4至5月生意未見改善，由於社交距離限制影響，每呎生意跌幅達雙位數，坦言難以負擔過去的租金，冀業主可共渡時艱，改以營業額提成作標準。

他又稱，去年營商環境充滿挑戰，5月底開始晚市及周末生意均受影響，已在不同時段推出優惠，但情況急轉直下，2至3月生意更錄得虧損，是上市以來最嚴峻情況。今年3月底大家樂人均單價為37.9元，較去年38.4元減少0.5元。他表示，香港消費意欲低迷，已推出不少優惠如「力撐價」、外賣套餐等，反應正面。

大家樂上市以來首次不派末期息，集團首席財務官林洪進解釋，集團希望保留現金應付不明朗情況，計及中期息每股0.19元，股息率仍達到151.1%。羅德承坦言，始終危機未解除要較保守，不派發末期息是艱難的決定，會以派發利潤6至7成作參考，今年上半年會否派率將視乎集團的利潤水平再作決定。

記者：蕭嘉聰

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