周大福（1929）在今日公布，原持有89.3%權益的控股股東周大福控股，經由實物分派方式將股份轉由Chow Tai Fook Capital Limited（CTFC）持有，並持有72.4%，餘下16.9%股份中，5.2%由公司核心關連人士持有。最新據聯交所權益披露顯示，當中5.07%或約5.07億股由已故的周大福創辦人鄭裕彤五弟，人稱「五叔」的鄭裕偉持有。按今日周大福收市價6.73元計，該批股份市值約34.1億元。

周大福今日披露，周大福控股於上周五（6月12日）經實物分派方式將股份轉由Chow Tai Fook Capital Limited（CTFC）持有，並持有72.4%，餘下16.9%股份中，5.2%由公司核心關連人士持有。而根據上市規則，核心關連人士所持股份不得視為公眾持股。因此，公司 的公眾持股量由分派前約10.7%增加至緊隨分派後不多於約22.4%。

周大福今日表現反覆，先升後跌，曾高見7.14元，創一個月高，但其後回落，低見6.56元，收市仍跌4.4%，報6.73元，成交4331萬股，成交宗數1354宗。

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