政府統計處公布，2020年第一季以當時市價計算的香港本地居民總收入(GNI)按年跌7.1%至6790億元。同季以當時市價計算的本地生產總值(GDP)估計為6,629億元，按年跌幅為6.3%。多出160億元，相當於該季本地生產總值的2.4%，主要是由於投資收益淨流入。

第一季的香港初次收入（主要包括投資收益）總流入為3461億元，較上年同期下跌6.3%，相當於該季本地生產總值的52.2%。與此同時，2020年第一季的初次收入總流出亦較上年同期下跌4.7%至3300億元，相當於該季本地生產總值的49.8%。

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期下跌3.3%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益減少。證券投資收益較上年同期錄得11.8%的顯著跌幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益減少。

就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期下跌2.9%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益減少。證券投資收益下跌6.0%，主要是由於非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益減少。

按國家／地區分析，在二零二零年第一季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的42.8%。其次是英屬維爾京群島，佔24.7%。在初次收入總流出方面，英屬維爾京群島及中國內地在二零二零年第一季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的27.3%及25.8%。

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