叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍在Facebook撰文，指公司有意聘請5至10位神秘試食員。截至下午3時，黃傑龍指短短三個小時就已經收到370份申請，「似乎大家（網民）都好認真，唔係網上吹水。」他又指，合約期為本年6月至11月，月薪為4000元，每月工作時數約為4小時。他表示，獲聘員工需在合約期內每月於敘福樓集團內的任何分店（包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、溫野菜、牛涮鍋、柳氏家、和平飯店、敘福樓金閣等）用餐兩次並撰寫試食報告，但試食的分店不能重複，代表需在半年內試食共12間不同的分店。他續指，試食的時段和內容均由員工自行決定。

黃傑龍指，任何香港永久性居民非現職員工均歡迎申請，並會優先考慮酒店及旅遊業工作日子與時數不足的人士。他表示，過去公司一直並無裁員，但亦因員工自然流失等因素決定特別增加特別合約工種，以確保員工人數有多無少，並增加就業機會。他盼望是次神秘試食員工作能夠協助相關人士度過難關，而相關人士原來的工作能在半年後回復正常。

記者：謝諾文

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