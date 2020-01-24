憂慮北京疫情爆發，美股道指期貨曾跌900點，亞股亦重挫，日股跌3.4%、韓股跌4.7%，恒指今早低開310點後，雖然一度收窄跌至58點，但午後隨外圍跌幅擴大至最多616點，收市4連跌，累跌1280點。

恒指收市跌524點或2.16%，報23776點，低位23684點，6月1日23539點後最低，跌幅最多2.54%，是5月22日後最大跌幅，當日跌幅為5.77%。

全日成交金額1280億元，較上日增加10.9%；國指跌176點或1.8%，報9655點。主板沽空金額較上日減少59.37%，至67.27億元，佔大市成交金額5.25%，是2020年6月12日後最多，當日比率為14.34%。

北水南向合計淨流入31.27億元，較上日增加3.71%，連續第12日流入，累計流入243.39億元。

藍籌當中僅1隻逆市上升，長建（1038）升0.24%，收報41.25元，貢獻恒指1點；48隻藍籌下跌，創科實業（0669）跌4.87%，收報70.35元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.08%，收報69.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低77點。

憂慮疫情再爆發，濠賭股下挫，新濠國際發展（0200）收報15.92元，跌4.33%；美高梅中國（2282）收報9.9元，跌3.7%；澳博控股（0880）收報8.84元，跌4.43%；永利澳門（1128）收報13.96元，跌4.64%；銀河娛樂（0027）收報51.85元，跌4.78%；金沙中國（1928）收報31.15元，跌4.3%。

油價亦受拖累，紐約期油跌3.7%，布蘭特期油跌2.45%；油股跟跌，中海油（0883）跌2.49%，收報8.61元；中石油（0857）跌2.63%，收報2.59元；中石化（0386）跌2.05%，收報3.34元。

疫情亦影響航空股，內地民航局發出第一份「熔斷指令」，要求南航（1055）CZ392班機停飛4星期。南航收報3.54元，跌4.84%；國航（0753）收報4.91元，跌3.91%；東航（0670）收報2.85元，跌3.06%；國泰（0293）收報8.09元，跌2.53%。

中午公布業績的大家樂（0341）罕有不派息，收市跌3.3%，報15.1元。

中國聖牧（1432）昨發盈喜，料中期轉虧為盈賺1.3億元，收市報0.285元，升42.5%。

上周公布收購瑞典電動車公司的恒大健康（0708）今早再爆升，收報9.78元，升37.1%。

周大福（1929）公布，周大福控股分派其持有的所有周大福股份，分派後，周大福控股的直接控股公司CTFC直接持有上市公司已發行股份總數約72.4%。收報6.73元，跌4.4%。

中奧到家（1538）公布，向綠城服務（2869）配發3692.8萬股份，每股認購價0.98元，較上周五收市價1.17元折讓16.2%，所得款項約3618.9萬元。中奧到家收報1.26元，升7.6%。綠城服務收報9.36元，跌4.87%。

雲遊控股（0484）公布，聯席首席財務官梁娜以個人身體原因為由辭職。收報3.22元，無升跌。

中海外（0688）事隔15年來首次回購，中海外回應指，股價被低估。收報23.8元，跌1.4%。

中國金茂（0817）公布，以每股4.8元私有化金茂酒店（6139），較金茂酒店於本月8日停牌前股價3.68元溢價30.4%，涉資31.905億元。金茂收報5.43元，跌4.7%。金茂酒店收報4.77元，升29.6%。

網易（9999）將於6月24日收市後獲納入恒生綜合指數和恒生互聯網科技指數，並於6月26日起生效。收報125.1元，跌2.6%，創上市新低125元。

其他報道：

高盛料中概股回流利港匯企穩強方保證水平

中國國統局：6億人收入平均1000元 反映國情不平衡發展

大摩料本港經濟第二季見底 全年「最熊」將收縮9.5%

滬指失守2900點 連跌4個交易日

李小加：將香港成為「中美競爭的二元化時代」全球金融體系的樞紐

【有片：選股王】市場關注爆發第二波疫情 網上零售概念股有得炒

物美科技IPO擬集資最多20億美元

恒指半日跌150點 吉利跌3.3% 恒大健康升36%

大家樂去年少賺87% 罕有不派末期息

野村：中國第二波疫情爆發的風險增加 料中國快將降準

滬指半日微跌0.01%

1個月HIBOR連跌12日 跌至0.55%