高盛發表報告指，儘管在內地醞釀推出港區國安法之後，美國措辭強硬，總統特朗普更明言香港不足以維持自治地位，美國方面會啟動撤銷給予香港豁免的程序，但是影響香港本地生產總值（GDP）有限，反而更多中概股回流香港上市，則有利港匯保持在7.75強方保證水平。

高盛稱，美國擬撤銷香港的特殊地位，最終措施包括可能對香港本地出口美國貨品實施高關稅，甚至收緊美國出口香港管制，但是該行認為，香港受美國可能實施高關稅的影響有限，原因是大部份香港出口至美國的貨運以轉運為主，本身已經面對美國徵稅。該行估計，一旦美國對香港出口至美國貨品實現高關稅，對香港本地生產總值影響少於1%而已。反而在直接投資的政策轉變，則會面對較大政策影響。

在回顧歷史上多次不明朗事故時，高盛發現，真正對資金流及港元構成重大影響，均與大型環球事件，如國際金融危機有關，而非2003年沙士疲情及2019年下半年社會運動事件等本地事件。最近在美國上市的中資股預託證券除牌，意味更多該等股份的招股活動回流至香港股票市場，這將會有利美元兌港元現貨活動保持活躍。資金流入香港，加上港元同業拆息比倫敦銀行同業拆息位高，將令港匯在未來3個月、半年以至未來一年，會保持在強方保證7.75水平。

記者：陳偉燊

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