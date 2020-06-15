中國國務院總理李克強在5月底的兩會記者會表示，有6億人月均收入僅1000元，引起社會討論中國今年能否完成全面脫貧的目標。國家統計局新聞發言人付凌暉在記者會解釋，按照住戶收支調查，去年低收入和中間偏下收入家庭戶人口為6.1億人，月人均收入近1000元，低收入組戶月人均收入低於1000元，中間偏下收入組戶月人均收入高於1000元。

付凌暉表示，全國家庭戶樣本可以低收入組、中間偏下收入組、中間收入組、中間偏上收入組、高收入組，各組佔20%。其中，低收入組和中間偏下收入組戶數佔全部戶數比重為40%，對應的人口為6.1億人。

付凌暉指出，數據反映了中國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的矛盾。廣大農村和中西部地區相當一部分居民收入水平依然偏低，脫貧攻堅和鄉村振興任務十分繁重。隨著中國經濟持續發展，將會有越來越多的低收入和中間偏下收入群體轉化為中等收入群體。

月初官媒亦曾為「6億人平均收入1000元」說法解話，中國《經濟日報》收入分配領域專家李實表示，數據是平均數字，部分收入高於1000元的，也有低於1000元。另外，6億人也包括無就業、無收入的人口，如老人、兒童、學生等被贍養人口，因此當中會有部分人收入會高於1000元相當幅度，也會有部分甚至低出相當幅度。

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