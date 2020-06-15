港交所（0388）行政總裁李小加於網誌表示，將把香港資本市場塑造成「中美競爭的二元化時代」全球金融體系中最重要的樞紐之一，讓世界與中國在這裏擁抱彼此。

李小加表示，世界又一次面臨巨變，逆全球化的進程在局部展開，全球化會呈現出新的模式和方向，全球多個國家已經開始面臨由公共衛生危機暴露出來的社會管理、經濟發展、種族衝突等多方面危機，令原本備受挑戰的中美關係更加雪上加霜。儘管中美競爭的二元化的趨勢似乎不可逆轉，但今天的世界離不開中國，中國也離不開世界，在資本市場尤其如此。無論中美爭執如何發展，中國資本市場對外開放的大方向不會改變，人民幣自由兌換和人民幣國際化的進程雖然不可能一蹴而就，但也絕不會停頓，更不會逆轉。

面對新的挑戰與機會，港交所又一次做好準備，這就是2019-2021三年戰略規劃，圍繞立足中國、連接全球和擁抱科技這三條主線，將把香港資本市場打造成「中美競爭的二元化時代」全球金融體系中最重要的樞紐之一，讓世界與中國在這裏擁抱彼此。

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