【有片：選股王】市場關注爆發第二波疫情 網上零售概念股有得炒
文章日期：2020年6月15日 12:56
恒指低開310點回升，跌幅曾收窄至58點，升上24242點，半日收報24,150點，跌150點或0.62%；國指跌0.50%。大市半日成交580億元。
大型科網股下跌，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）微跌，美團（3690）、網易（9999）跌1%、2%。不過，中型科網股做好，微盟（2013）再漲逾半成，金蝶（0268）、金山軟件（3888）升3%、4%。金融股偏軟，平安（2318）、友邦保險（1299）跌1%。汽車、消費、濠賭股受壓，吉利（0175）跌3%，海底撈（6862）跌半成，銀娛（0027）跌2%。生物科技、醫療股受捧，康希諾（6185）、沛嘉醫療（9996）升約7%、8%。比亞迪股份（1211）升半成，個別本地股做好，恒生（0011）、九倉置業（1997）升1%、2%。
市場關注爆發第二波疫情，消費股再度受壓，受影響較少的網上零售概念可以留意。事實上，5月疫情緩和，網上零售依然火熱，據國家統計局數據，今年首5個月，全國實物商品網上零售額按年增長11.5%，增速比首4個月加快2.9個百分點。高鑫（6808）的新零售發展模式取得實質進展，全國近500家門店已實現線上線下一體化，線上訂單持續穩定增加，對業績帶來貢獻。股價方面，經過個多月調整，於11元附近找到支持，短線向上料於50天線約11.8元會有阻力，一旦突破將有望反覆上試13元，止蝕位放在11元。
劉思明