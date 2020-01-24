周末公布北京再爆疫情，恒指今早低開310點或1.28%，其後內地公布一系列經濟數據，恒指跌幅收窄至58點，半日保持下跌，暫錄4連跌，累跌906點。

恒指半日跌150點或0.62%，報24150點，成交金額579億元；國指跌49點或0.5%，報9782點。

長建（1038）升3.28%，收報42.5元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌3.32%，收報11.64元，是跌幅最大的藍籌。恒生（0011）升1.47%，收報131.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；友邦（1299）跌1.33%，收報70.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

上周公布收購瑞典電動車公司的恒大健康（0708）今早再爆升，最多曾升38.1%，高見9.85元，半日收報9.7元，升36%。

內地民航局發出第一份「熔斷指令」，要求南航（1055）CZ392班機，由22日起，暫停營運由孟加拉達卡至廣州航線4星期。國航（0753）收報5元，跌2.15%；南航收報3.66元，跌1.61%；東航（0670）收報2.93元，跌0.34%；國泰（0293）收報8.18元，跌1.45%。

閱文（0772）聯席首席執行官兼創辦人吳文輝，上周在場外減持1000萬股，套現約4.6億元，閱文半日報45.2元，跌2.2%。

周大福（1929）公布，周大福控股分派其持有的所有周大福股份，分派後，周大福控股的直接控股公司CTFC直接持有上市公司已發行股份總數約72.4%。半日收報6.77元，跌3.83%。

中奧到家（1538）公布，向綠城服務（2869）配發3692.8萬股份，每股認購價0.98元，較上周五收市價1.17元折讓16.2%，所得款項約3618.9萬元。中奧到家半日收1.28報元，升9.4%。綠城服務半日收9.71報元，跌1.3%。

雲遊控股（0484）公布，聯席首席財務官梁娜以個人身體原因為由辭職。半日收報3.29元，升2.17%。

中海外（0688）事隔15年來首次回購，中海外回應指，股價被低估。半日收報24.25元，無升跌%。

本地粵式酒樓煌府及煌苑母企首灃控股（1703）公布，已終止西九龍中心租賃，遭業主殺訂76萬元。半日收報0.3元，跌3.22%。

中國金茂（0817）公布，以每股4.8元私有化金茂酒店（6139），較金茂酒店於本月8日停牌前股價3.68元溢價30.4%，涉資31.905億元。半日收報5.6元，跌1.7%。半日收報4.75元，升29%。

奧園健康（3662）遭股東趙文煒在本月10日減持3000萬股，每股平均價為8.2元，套現2.46億元。半日收報8.27元，跌2.7%。

東方報業（0018）發盈警，料截至今年3月底止全年業績將由盈轉虧，虧損約1000萬至1500萬元。半日收報0.44元，跌3.29%。

恒生指數公司公布，由於網易（9999） 符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，相關指數的成份股將於6月24日收市後獲納入恒生綜合指數和恒生互聯網科技指數，並於6月26日起生效。半日收報126.9元，跌1.2%。

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