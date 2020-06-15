海航在2015年以4.3億元向恒地購入的天匯（右圖）高層複式單位今年3月已遭羅兵咸接管，海航董事長陳峰（上圖）亦於3月底辭任持有物業的兆鴻有限公司董事一職。（資料圖片）

曾在香港瘋狂掃貨的海航集團，上月傳遭入稟清盤後，本報發現海航在2015年以4.3億元向恒地（0012）購入的天匯高層複式單位已遭羅兵咸接管，海航董事長陳峰亦已辭任持有物業的兆鴻有限公司董事一職；至於集團去年劈價沽出的山頂盧吉道大宅，疑似落入內地發展商恒大（3333）一名高層手上。

明報記者 方楚茵

當中，海航早在2015年買入上述的天匯高層複式單位，代價約4.3億元。然而，當時海航「水喉」仍未受中央的排查影響，直至其後陷入了資金鏈斷裂危機後，才在去年6月28日向晉安實業（2292）旗下的晉安融資有限公司借入貸款1.8億元，再在不足1個月後，即7月22日向私人公司Radiant Fortune International進行二按。

今年3月16日該物業突被二按的Radiant FortuneInternational委任兩名專門從事清盤工作的羅兵咸永道合伙人蘇文俊及莊日杰為接管人。至3月31日陳峰更辭任持有該物業的兆鴻董事的職務，意味海航或無力償還二按貸款，最終物業被承按人收歸旗下。

盧吉道27號屋地輾轉易手

至於集團尚有其他兩項貴重物業，包括經御冠有限公司持有的山頂盧吉道27號屋地已輾轉易手，經領跑香港投資有限公司持有的山頂Twelve Peaks六號屋已承做巨額按揭。

包括山頂盧吉道27號屋地，在去年11月以公司賣殼方式轉手至一名姓名拼音為Jiang Guannan的人士手上。不過在今年3月的一份按揭文件顯示，一名姓名拼音為「Jiang Kai Johan」以借款人的身分與信銀國際簽定「rental assignment」。而「Jiang Kai Johan」與中國恒大（3333）旗下恒大國能新能源汽車集團董事長兼恒大集團董事局副主席蔣大龍（Kai Johan Jiang）同名。

至於山頂的Twelve Peaks六號屋，則在去年傳出海航已以5.5億元蝕讓，較買入價7.1億元損手1.6億元。不過據土地註冊處資料顯示，物業仍由海航旗下領跑香港持有，公司註冊處則顯示陳峰的侄子陳超、海航國際副總裁李能仍擔任領跑香港的董事，公司將物業抵押予中信旗下的CSI Finance Limited，按揭額度最多5億元。

Twelve Peaks六號屋 承做巨額按揭

海航自2015年異軍突起，於本港地產市場大手掃貨，但隨着2018年中銀監着手排查「明星企業」如海航、萬達、復星等的海外併購及風險，徹底影響了海航本來已非常緊張的資金鏈。

最終，海航將近272億元的4幅啟德地皮在2018年起分批易手至本港地產商恒地及會德豐（0020）外，連旗下零散的超豪物業亦要出售。