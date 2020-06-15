國統局公佈，5月社會消費品零售總額按年下降2.8%，差過預期的下降2.3%，上月為按年下降7.5%。

國家統計局貿易外經司統計師張敏解讀指，隨著國內疫情防控向好形勢持續鞏固，企業復商復市步伐加快，居民生活秩序明顯恢復。特別是在擴大內需、促進消費等多項政策促進下，居民消費持續改善，市場銷售降幅連續3個月收窄。

消費市場延續逐步改善態勢。隨著全國疫情防控形勢持續向好，居民外出購物和就餐活動加快恢復，市場銷售連續三個月好轉。5月份，社會消費品零售總額按年名義下降2.8%，降幅在4月份收窄8.3個百分點的基礎上，再次收窄4.7個百分點；扣除價格因素，實際下降3.7%，收窄5.4個百分點。

商品零售規模已接近上年同月水平。5月份，商品零售額按年下降0.8%，降幅比4月份收窄3.8個百分點。其中，限額以上單位商品零售額由降轉升，按年增長2.5%，而4月份為下降1.5%。從商品類別看，在限額以上單位商品零售類值中，近八成商品實現按年增長，大多數商品零售比4月份好轉。

部分消費升級類商品保持較快增長。在中央和地方出台的穩定和促進汽車消費政策帶動下，居民購車和換車需求持續釋放，汽車市場銷售回暖。5月份，限額以上單位汽車類商品零售額同比增長3.5%，增速為2018年5月份以來次高值。

綜合來看，在居民生活秩序逐步恢復以及各項促消費政策落地顯效的共同帶動下，市場銷售好轉態勢進一步鞏固。

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